Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось"

Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признался, что не прочь бы ударить исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса из-за публикации пленок, в которых фигурирует его брат Денис.

Об этом он сказал в интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Ермак заявил, что точно знает имя заказчика скандала с пленками, но до конца следствия не назовет.

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"Не говорить об этом раньше, чем это сделает следствие, меня обязывает должность главы ОП. Кроме этого, есть мои эмоции и мужское отношение к тому, что случилось", – отметил Ермак.

На вопрос-уточнение от журналиста, "мужское отношение - дать Леросу в морду?", Ермак ответил: "Вы формулируете правильно. Для меня было странным, что когда он [Лерос] выступал в парламенте и поливал грязью президента, все 250 наших депутатов, которые попали в Раду благодаря президенту, слушали это молча".

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.