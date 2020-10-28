В Николаеве под песчаным оползнем погиб 10-летний ребенок, - ГСЧС

В городе Николаев погиб 10-летний ребенок под песчаным оползнем в микрорайоне Терновка.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение о несчастном случае поступило спасателям в 11:05. В сообщении говорилось о том, что когда двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно в 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы.

"До прибытия чрезвычайников, местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из-под завала, спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия, вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть", - рассказали в ГСЧС.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

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