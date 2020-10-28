Местные выборы не приведут к значительному росту случаев COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Очередные местные выборы, состоявшиеся 25 октября, не приведут к значительному росту количества больных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"Я считаю, что к значительному росту (количества больных) выборы не приведут. А вот невыполнения требований в обычной жизни, которые не контролируются так, как на УИК, уже приводят", - отметил Радуцкий.

В то же время нардеп уточнил, что 25 октября лично посещал избирательные комиссии в Дарницком районе Киева и проверил их на предмет соблюдения противоэпидемических мер.

"Что касается этих участков, я не увидел нигде нарушений, толпы, невыполнения требований по соблюдению социальной дистанции, масочного режима, измерения температуры и отсутствия антисептиков. Я почти сутки провел в УИК Дарницкого района. В ТИК даже охранники все были в масках, имею в виду и Киевскую муниципальную стражу, и Национальную полицию", - сказал Радуцкий.

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