Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Анатолий Федорчук родился 26 ноября 1959 года. С 18 апреля 2006 года занимает должность мэра Борисполя - главы Бориспольского городского совета и его исполнительного комитета. Впервые баллотировался как выдвиженец бориспольской ячейки Блока Юлии Тимошенко (БЮТ). 31 октября 2010 года был переизбран главой Бориспольского городского совета VI созыва, на выборы пошел от Партии регионов. Федорчук занимал должность председателя Бориспольской городской организации Партии регионов, ряды которой покинул 20 февраля 2014 года. 2 ноября 2015 года - вновь возглавил горсовет Борисполя VII созыва. На местных выборах, прошедших 31 октября 2015 года, баллотировался как выдвиженец партии "Наш край".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сеть подкупа избирателей выявлена в Борисполе, за 1 голос платили 500 грн, - Нацполиция. ФОТО

На местных выборах 2020 года Федорчук также баллотировался как выдвиженец партии "Наш край". По предварительным результатам подсчета голосов, он со значительным отрывом побеждал на выборах мэра Борисполя.