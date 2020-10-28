56% пришедших на местные выборы украинцев были старше 50 лет, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Более активными на прошедших местных выборах были люди старше 50 лет (56% из пришедших на выборы), молодежь была менее активной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

56% из пришедших на выборы, были люди старше 50 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, а у мужчин - это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам. Для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было состояние здоровья, а для молодежи - это занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста - добавилась еще угроза коронавируса.

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