Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция. ФОТО

В результате взрыва на газоперерабатывающей станции в Харьковской области погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что около 11:47 в службу 102 поступило сообщение от диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров.

На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.