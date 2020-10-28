"Голос" требует признать выборы в Василькове недействительными: происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов

Партия "Голос" требует признать результаты выборов в Василькове Киевской области недействительными из-за многочисленных фальсификаций.

"Мы также ожидаем оперативного реагирования правоохранительных органов, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности виновных в попытках нарушить избирательное законодательство", - говорится в заявлении "Голоса", обнародованном на сайте политической силы в среду, передает Цензор.НЕТ.

"В Василькове Киевской области происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов выборов в пользу отдельных кандидатов. При таких условиях невозможно установить настоящие результаты, и выборы в громаде должны быть признаны недействительными. Кандидаты от "Голоса" и других политических сил фиксируют нарушения с начала голосования. Сообщают о массовом подвозе на участки людей с измененной пропиской, наличие на этих участках обозначенных красным скотчем столов и членов комиссий в цветных масках, попытки подкупа избирателей. 25 октября с 21:00 в городах и селах Васильковской объединенной громады начали выключать свет, местами на несколько часов. Комиссии считали бюллетени под свет фонариков в телефонах. За это время наши кандидаты фиксировали подсчет бюллетеней несколькими членами комиссии одновременно, были зафиксированы попытки сфальсифицировать данные подсчетов и внести в протокол другие цифры", - заявили в партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал на выборах в Василькове: кандидат в главы ОТГ Баласинович заявляет о давлении "титушек" и Дубинского

В заявлении отмечается, что в настоящее время по обращениям кандидатов в депутаты и членов участковых избирательных комиссий от разных политических сил открыто более десятка производств, появились первые сообщения о подозрении в организации подкупа избирателей в Василькове.

"По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается", - говорится в заявлении.

По словам народного депутата, председателя Киевской областной территориальной организации партии "Голос" Ярослава Железняка, его политическая сила шла на местные выборы, чтобы остановить коррупционные схемы, которые строились на местах годами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция. ФОТОрепортаж

"Беспорядок и масштабные злоупотребления на выборах, в частности, в Василькове, свидетельствуют о том, что старые элиты всеми способами пытаются сохранить статус-кво. Поэтому сейчас задача власти - обеспечить честные результаты и защитить настоящие голоса избирателей", - подчеркнул Железняк.