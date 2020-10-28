"Голос" требует признать выборы в Василькове недействительными: происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов
"Мы также ожидаем оперативного реагирования правоохранительных органов, беспристрастного расследования и привлечения к ответственности виновных в попытках нарушить избирательное законодательство", - говорится в заявлении "Голоса", обнародованном на сайте политической силы в среду, передает Цензор.НЕТ.
"В Василькове Киевской области происходят многочисленные нарушения и попытки фальсификации результатов выборов в пользу отдельных кандидатов. При таких условиях невозможно установить настоящие результаты, и выборы в громаде должны быть признаны недействительными. Кандидаты от "Голоса" и других политических сил фиксируют нарушения с начала голосования. Сообщают о массовом подвозе на участки людей с измененной пропиской, наличие на этих участках обозначенных красным скотчем столов и членов комиссий в цветных масках, попытки подкупа избирателей. 25 октября с 21:00 в городах и селах Васильковской объединенной громады начали выключать свет, местами на несколько часов. Комиссии считали бюллетени под свет фонариков в телефонах. За это время наши кандидаты фиксировали подсчет бюллетеней несколькими членами комиссии одновременно, были зафиксированы попытки сфальсифицировать данные подсчетов и внести в протокол другие цифры", - заявили в партии.
В заявлении отмечается, что в настоящее время по обращениям кандидатов в депутаты и членов участковых избирательных комиссий от разных политических сил открыто более десятка производств, появились первые сообщения о подозрении в организации подкупа избирателей в Василькове.
"По последним данным, протоколы 12 участковых избирательных комиссий отправлены на полный перерасчет, а процесс установления результатов затягивается", - говорится в заявлении.
По словам народного депутата, председателя Киевской областной территориальной организации партии "Голос" Ярослава Железняка, его политическая сила шла на местные выборы, чтобы остановить коррупционные схемы, которые строились на местах годами.
"Беспорядок и масштабные злоупотребления на выборах, в частности, в Василькове, свидетельствуют о том, что старые элиты всеми способами пытаются сохранить статус-кво. Поэтому сейчас задача власти - обеспечить честные результаты и защитить настоящие голоса избирателей", - подчеркнул Железняк.