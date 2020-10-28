Через КПВВ "Станица Луганская" не будут пускать как минимум до 15 ноября, - ООС

Командующий Объединенными силами подписал приказ о том, что приостановка пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлена до 23:59 15 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию", - пояснили военные.

Граждане могут пересечь линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская" только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.

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"Дополнительно информируем, что по решению командующего операции объединенных сил граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ "Станица Луганская" могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации", - сказано в сообщении.