На сегодняшний день 52% жилых домов Украины подключены к отоплению, - замглавы Минрегиона Хоцяновская

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская рассказала, что на сегодняшний день в Украине уже 65% котельных подключены к централизованному теплоснабжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Ситуация несколько изменилась с подключением жилого фонда - на сегодня 52% жилых домов подключены к отоплению. Лишь 85% жилого фонда в Киеве подключены к отоплению. Но если говорить о том, чтобы регулировать этот вопрос - его нельзя отрегулировать централизованно, а только отдельно по каждому дому. Понятно, что это и процесс длительный, и технически это сложно сделать, потому что количество работников на предприятиях ограничено. Сегодня социальная сфера подключена на 61%, ситуация в стране постепенно улучшается", - отметила замминистра.

По словам Хоцяновской, на сегодняшний день масштабно не включается только жилой фонд восточных областей.

"Я не хочу сказать, что на востоке есть проблемы, я хочу сказать, что жилищно-коммунальное хозяйство в этом году как никогда было готово к началу отопительного сезона. Ни одна котельная сегодня не включена только в Херсонськкий области - и это связано с температурным режимом, то есть там еще высокая температура. Там, где еще сегодня достаточно тепло, жилой фонд не подключается. И вообще всегда так планировалось, что отопительный сезон в большинстве восточных областей начинался с 1 ноября", - добавила замминистра.

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