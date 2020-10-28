"Слугу народа" Гунько, победившего на выборах в 208-м округе, судили за захват земли в Броварах, - журналист Руденко

Победившего на выборах в 208-м округе Чернигова члена "Слуги народа" Анатолия Гунько судили в 2018 году за завладение участком земли стратегического значения в Броварах на Киевщине.

Об этом сообщил журналист Сергей Руденко, передает Цензор.НЕТ.

"31 марта 2018 по решению Шевченковского райсуда столицы Гунько взяли под стражу с возможностью внесения залога. По данным прокуратуры, Гунько - организатор преступной группировки, которая незаконно присвоила земельный участок стратегического объекта в Броварах - ГП "Радиопередающий центр" площадью более 94,5 га и уничтожила стратегическое оборудование", - написал Руденко.

Также журналист сообщил, что "Гунько был адвокатом банка "Михайловский" Виктора Полищука - владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver, которого обвиняли в доведении "Михайловского" до банкротства".

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