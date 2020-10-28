Во время третьего раунда переговоров с Ираном будет предметный разговор о выплате компенсаций по делу сбитого самолета МАУ, - Кулеба
"Мы надеемся, что во время третьего раунда переговоров уже будет происходить предметный разговор о том, когда, как компенсации будут выплачены. Однако, честно говоря, я бы не сводил эту историю именно к деньгам, потому что вопрос - шире, это вопрос справедливости, наказания тех, кто совершил это преступление", - сказал Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что с осторожным оптимизмом смотрит на динамику переговоров с Ираном.
"На втором раунде договорились о нескольких важных вещах. Во-первых, действительно, сам ход дискуссии показывает, что Иран признает ответственность не на словах, а на деле, и готов идти по пути урегулирования. Во-вторых, было договорено, что за каждого погибшего, независимо от гражданства, будет компенсирована одинаковая сумма. Это очень важно с точки зрения стратегии урегулирования и установления справедливости. В-третьих, сразу после второго раунда переговоров договорились о третьем, на котором уже будут предметно работать над вопросом компенсаций", - пояснил он.
Глава МИД Украины добавил, что сейчас очень важно, чтобы правоохранительные органы Ирана максимально открыто сотрудничали с правоохранительными органами Украины, прежде всего с Офисом генерального прокурора, и предоставляли всю необходимую информацию.
"Кроме того, важно, чтобы группа пострадавших стран, от имени которых Украина ведет переговоры, вышла с единой консолидированной позицией на третий раунд переговоров. Ведется нормальная дипломатическая работа, но главное, что этот процесс, и на этом этапе мы не видим попыток Ирана сорвать его. Я надеюсь, что так будет и впредь, и мы урегулируем эту проблему", - отметил министр.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.