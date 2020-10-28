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Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет

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Дистанционное образование не заменит очное обучение, но Украина готова к его внедрению, - Шкарлет
Украина на сегодняшний день относительно готова к дистанционной форме образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, об этом заявил и.о. министра Сергей Шкарлет.

"Звучат упреки в том, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов, которые достаточно настойчиво внедрили в форму дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Шкарлет обратил внимание на то, что учебные заведения во всем мире сегодня пытаются приспособиться к условиям пандемии, учитывая, что это необычные условия.

"По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения, который есть в очном, полноформатном обучении. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий", - отметил и.о. министра.

По словам Шкарлета, организация образовательного процесса, в том числе в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии, требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учреждений образования.

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Топ комментарии

  • Эдуард Силенко
    Не було освіти, а тепер вона ще й буде дистанційною..... А потім дивємося, чому гамадріли ходять постійно по колу і наступають на ті ж самі граблі.
  • Andy Sok
    Поясню: Дистанционка это шаг. Шаг к разделению:
    1) Общее дистанционное образование по принципу лишь бы було
    2) Нормальное образование - платное и для избранных.
    Собственно такая система уже была. До совка. Стала одной из его причин.
  • dfasf sdfsdfs
    Аби щось ляпнути. У власників мережі кав.ярен один комп... Нема ноута, планшета, смартфона???! Якщо в дітей не було, хай мати позичить дитині, а не сидить в інста
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