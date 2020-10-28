Экс-кандидат в нардепы от "Слуги народа" Плохой: Плачевные результаты на местных выборах – это прямая подстава президента со стороны руководства его партии

С июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии "Слуга народа" в Одесской области не велось: не было открыто ни одного партийного офиса или партийной ячейки.

Об этом заявил Руслан Плохой, который в 2019 году баллотировался в Раду по одесскому мажоритарному округу №142, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Такие плачевные результаты партии "Слуга народа" из-за того, что, фактически, начиная с июля 2019 года по август 2020-го никакой работы от партии, в частности, в Одесской области, не велось. Не было открыто ни одного партийного офиса, ни одной партийной ячейки. Партия фактически существовала в виртуальном мире", – заявил Плохой в эфире одного из телеканалов.

В 2019 году политик занял второе место на округе на промежуточных выборах в Раду, уступив кандидату-самовыдвиженцу Антону Киссе.

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По словам Плохого, после проигрыша он предложил центральному руководству "Слуги народа" открыть партийную ячейку в Одесской области, курировать ее, обеспечивать и работать с людьми, но положительного результата не получил.

"Вчерашние плачевные результаты, я считаю, – прямая подстава президента со стороны руководства его партии. Потому что рейтинг его партии всегда держался только благодаря ему, но сегодня мы видим катастрофическое падение, в частности, в Одессе", – заявил он.

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Кроме того, Плохой отметил, что из-за неудачной партийной работы 7% избирателей президента Украины Владимира Зеленского и "Слуги народа" решили вернуться к пятому президенту Петру Порошенко.

"Рейтинг партии Порошенко год назад был на уровне 8%, сейчас 15%. Это означает, что 7% наших избирателей вернулись к Порошенко, считая, что при нем жить было лучше", – сообщил Плохой.

Экс-кандидат считает, что партия отобрала, "как обычно, на скорую руку" и выдвинула откровенно слабых кандидатов в мэры, главы объединенных территориальных общин и депутаты, многие из которых были в принципе не способны работать и победить.

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"Многие сейчас винят во всем президента, а я считаю, что партийное строительство и работа в регионах – это точно не задача президента. Для этого у него были доверенные лица, которые должны были сделать эту работу, но в итоге никто к ней даже не приступил. За один месяц до выборов они судорожно искали кандидатов, хотя на это у них было в запасе больше года", – заявил Плохой.