Журналистам "Слідство.Інфо" запретили посещать парламент: не всесторонне освещают работу ВР. ДОКУМЕНТ

Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Слідство.Інфо" посещать парламент.

Об этом сообщила главред проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили письмо от пресс-службы о том, что все журналисты нашего агентства лишены аккредитации, поскольку мы не всесторонне освещаем работу Верховной Рады", - написала она.

"То есть депутатов, которые не ходят на работу, вы не лишаете мандата, а журналистов, которые разоблачают парламентариев, лишаете аккредитации?

Мы в "Слідство.Інфо" видим в таком решении ВР наступление на свободу слова и давление на независимые медиа со стороны госорганов. Будем его обжаловать и обязательно сообщим об этом во все международные организации", - добавила Бабинец.

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