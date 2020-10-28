Новости

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)

4 06012
ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)
Центр противодействия коррупции сообщил, что бывший народный депутат Николай Мартыненко проиграл в Швейцарии апелляционный суд по делу об отмывании почти 2,8 млн евро. Позже выяснилось, что эта информация не подтвердилась.

Сообщение о проигрыше Мартыненко в апелляционном суде было опубликовано на странице ЦПК в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепу. Этот приговор - результат сотрудничества НАБУ, САП и швейцарских правоохранителей. Тома материалов, полученных детективами НАБУ, направили в Швейцарию, зато оттуда в Украину прислали флешку с "распределением" преступных денег", - было сказано в сообщении.

Через несколько часов Центр противодействия коррупции опубликовал опровержение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коррупционеры реально боятся ВАКС, они давят на судей и хотят руками ОПЗЖ и КС признать его неконституционным, - ЦПК

"Информация о том, что Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепа Николая Мартыненко оказалась неправдой", - сказано теперь в сообщении.

В Telegram-канале ЦПК высказывается предположение, что Мартыненко сам мог запустить фейк о решении апелляционного суда.

"Не исключено, что сам Мартыненко запустил эту информацию для того, чтобы дезориентировать украинские медиа. Он понимает, что решение будет скоро, поэтому хочет, чтобы после его объявления СМИ и общество не поверили в это. Тогда он избежит мучительного для себя резонанс", - предполагают в ЦПК.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат обвиняемых по делу Мартыненко обратилась к генпрокурору из-за судей ВАКС

Пресс-служба Мартыненко, которую цитирует УНИАН, считает, что фейк запустил бывший журналист, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

В пресс-службе заявили, что "Лещенко уже много лет занимается информационным киллерством против Мартыненко. В Швейцарии прокуратура даже расследовала незаконное разглашение информации Лещенко со стороны прокурора Урса Кьолли".

Пресс-служба отметила, что дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена.

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 01
ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 02

ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой 03

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Николай Влад
    У Украины нет будущего с такими воровскими судьями, прокурорами, ментами, министрами, депутатами, таможенниками, чиновниками разных уровней, итд.
    Это всё генетическое ворьё.
    Поэтому, выход только один - приглашать зарубежных специалистов.
    Судей из той же Швейцарии, прокуроров из США, ментов из Швеции, таможеннников из Великобритании, чиновников из Японии, итд...
  • Николай Влад
    через переводчика могут работать...
    А главное у них нет воровской ментальности, которая есть у всех украинских судей, прокуроров, ментов, чиновников.
  • молодой рабочий
    Тебя посодют, а ты не воруй!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости