ЦПК сообщил, что Мартыненко проиграл апелляцию в Швейцарии, но это оказалось неправдой (обновлено)

Центр противодействия коррупции сообщил, что бывший народный депутат Николай Мартыненко проиграл в Швейцарии апелляционный суд по делу об отмывании почти 2,8 млн евро. Позже выяснилось, что эта информация не подтвердилась.

Сообщение о проигрыше Мартыненко в апелляционном суде было опубликовано на странице ЦПК в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепу. Этот приговор - результат сотрудничества НАБУ, САП и швейцарских правоохранителей. Тома материалов, полученных детективами НАБУ, направили в Швейцарию, зато оттуда в Украину прислали флешку с "распределением" преступных денег", - было сказано в сообщении.

Через несколько часов Центр противодействия коррупции опубликовал опровержение.

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"Информация о том, что Апелляционный суд в Швейцарии подтвердил тюремное заключение экс-нардепа Николая Мартыненко оказалась неправдой", - сказано теперь в сообщении.

В Telegram-канале ЦПК высказывается предположение, что Мартыненко сам мог запустить фейк о решении апелляционного суда.

"Не исключено, что сам Мартыненко запустил эту информацию для того, чтобы дезориентировать украинские медиа. Он понимает, что решение будет скоро, поэтому хочет, чтобы после его объявления СМИ и общество не поверили в это. Тогда он избежит мучительного для себя резонанс", - предполагают в ЦПК.

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Пресс-служба Мартыненко, которую цитирует УНИАН, считает, что фейк запустил бывший журналист, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

В пресс-службе заявили, что "Лещенко уже много лет занимается информационным киллерством против Мартыненко. В Швейцарии прокуратура даже расследовала незаконное разглашение информации Лещенко со стороны прокурора Урса Кьолли".

Пресс-служба отметила, что дата рассмотрения "дела Мартыненко" в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена.



