Ермак: США и ЕС не могут указывать Украине, какие проводить реформы. Взятые обязательства выполним

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международные партнеры из Евросоюза и США не могут диктовать Украине, как и когда проводить реформы, но украинская сторона безусловно выполнит взятые на себя обязательства.

Об этом он рассказал в большом интервью "Бабелю", передает Цензор.НЕТ.

Ермак пояснил это на примере кредита в банке. "Я взял в банке кредит и должен его выплачивать. Но это не значит, что банк будет мне диктовать, что есть на завтрак. У нас есть обязательства, даже не совсем в украинских интересах, их заключили до нас, но мы будем их выполнять - они безусловны и нерушимы", - сказал глава ОП.

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Ермак сказал, что часть реформ идет медленно и не всегда эффективно, но без ключевых из них, как реформы правоохранительной и судебной систем, Украина не сможет сформировать привлекательный инвестиционный климат.

"Мы будем настойчиво продолжать стимулировать изменения, чтобы получить эффективных правоохранителей и честные и справедливые суды", - отметил Ермак.

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При этом глава ОП ушел от ответа на вопрос, почему до сих пор не ликвидирован Окружной административный суд Киева.

"Мы хотим строить партнерские отношения со всеми, но сами знаем, что нам нужно реформировать. Если спросить сегодня любого главу суда, наверное, они знают, кто я такой, но слышали ли они мой голос? Кому-то я хоть раз позвонил, просто о чем-то попросил, что-то порекомендовал? Уверен, вы услышите ответ "нет", - сказал Ермак.