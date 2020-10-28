Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько.

Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

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Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

Первым опасным фактором, именно который спровоцировал происшествие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,

после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,

выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,

несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,

искусственное создание несимметричности тяги главной установки,

неустранение скольжения.

По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.