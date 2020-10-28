Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа
Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.
Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.
Уруский назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:
- Первым опасным фактором, именно который спровоцировал происшествие, что в дальнейшем привело к катастрофе самолета, стал отказ системы ПРТ-24 из системы управления левого двигателя, что в 20 часов 36 минут 5 секунд повлекло возникновение особой ситуации,
- после установления горизонтального полета экипажем не была выровнена тяга левого и правого двигателей,
- выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку в положение 38 градусов,
- несвоевременный перевод самолета на снижение и ошибочное построение траектории снижения, попытка как можно быстрее выйти на глиссаду вместо снижения с выходом на начало взлетно-посадочной полосы,
- искусственное создание несимметричности тяги главной установки,
- неустранение скольжения.
По словам Уруского, правительственная комиссия подготовила ряд предложений с целью недопущения подобных авиационных катастроф в будущем. "Также все материалы, наработанные правительственной комиссией, будут переданы в правоохранительные органы, которые продолжают на сегодня осуществлять следственные действия с целью установления непосредственных виновных в этой страшной трагедии, и направления материалов в суд для установления виновных", - сказал вице-премьер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.