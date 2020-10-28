Власть системно демонтирует антикоррупционные органы, - Турчинов

Единственное, что действующая власть делает системно, - это демонтаж антикоррупционных органов и программ, созданных и внедренных в 2014-2019 годах.

Об этом написал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в своем комментарии на Facebook.

По его словам, последней точкой в ​​демонтаже введенных в 2014-2019 годах антикоррупционных мер стала отмена Конституционным Судом Украины ответственности за предоставление ложной информации в электронных декларациях.

"Конституционный Суд полностью подконтролен власти и всегда выполняет прихоти Зеленского. Вспомните только одобрение незаконного роспуска предыдущего парламента и другие позорные решения. Теперь всякий смысл в декларировании теряется, потому что в декларацию чиновников можно написать все, что угодно, либо не писать вообще ничего ", - отметил Турчинов.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.