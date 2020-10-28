Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.

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