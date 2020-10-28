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Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии

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Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы напала на учебный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Газета.ру".

"Нападение России на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия", - сказал турецкий лидер в ходе выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Ранее сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источники в минздраве в Идлибе сообщала, что в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Кто то там видит мир в глазах, и обмен пленными "всех на всех", в десятый раз...
  • Sergii Ustim
    Каким исламизмом? Это с расейским кавказом и исламской половиной населения Франции? Оружие они продавали все эти 30 лет, обоим сторонам, и никто не покраснел.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Ранее сирийская газета Al-Watan Источник: https://censor.net/ru/n3227645

    Аль Ватан. Это гениально!
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