Кабмин отменил для иностранцев квоту на получение высшего образования в украинских вузах

Кабинет Министров Украины отменил норму о 150 местах государственного заказа для квоты на получение высшего образования иностранцами и лицами без гражданства в украинских вузах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соотвествующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, Кабмин исключил норму, согласно которой ежегодно устанавливалась квота 150 мест государственного заказа, в границах которой устанавливались квоты на получение высшего образования иностранцами, лицами без гражданства и беженцами.

Такое решение принято на выполнение закона "Закона о высшем образовании" и устанавливает равные права на получение образования вышеупомянутых категорий и граждан Украины.

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