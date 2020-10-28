Фирташ и Коломойский в Конституционном Суде добиваются права пересмотра выполненных судебных решений

Конституционный Суд рассмотрит жалобу компании "Азот" Дмитрия Фирташа и "Запорожского завода ферросплавов", принадлежащего группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, на соответствие Конституции в вопросе невозможности пересмотра выполненных судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба КС, передает Цензор.НЕТ.

"29 октября Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционной жалобе ОАО "АЗОТ" и конституционным жалобам АО "Запорожский завод ферросплавов" по ... конституционности положения пункта 1 части третьей статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что истцы обратились в Конституционный Суд с ходатайствами о рассмотрении вопроса соответствия Конституции положения пункта 1 части третьей статьи 320 Кодекса в части пересмотра судебного решения в связи с исключительными обстоятельствами.

"Позиция жалобщиков: невозможность пересмотра судебных решений в связи с признанием положений закона неконституционным, если эти решения являются выполненными, нивелирует конституционное право на судебную защиту. Верховная Рада поддерживает позицию жалобщиков. Также парламент просит КСУ проверить конституционность аналогичных положений других процессуальных кодексов", – заявляла представитель парламента в КСУ Ольга Совгыря.

Напомним, что в 2019 году Запорожский завод ферросплавов добился в КСУ признания неконституционной статьи 17 закона "О Национальном антикоррупционном бюро", что лишило бюро права через суд добиваться аннулирования незаконных сделок.

Тогда НАБУ указывало, что за четыре года суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок на сумму свыше 6 млрд грн.

"А хозяйственные суды взяли и вынесли решения о том, что в силу процессуального закона не подлежат пересмотру решения, если они исполнены. Но вот грядет вторая серия. Надо эту норму отменить и сделку довести до логического завершения. А прелестно в этом то, что парламент эту сделку всецело поддерживает. Мародерство в чистом виде", – сообщал советник председателя КСУ Денис Невядомский.

ЗЗФ жаловался в КС, что НАБУ инициировало отмену сделок еще до вынесения судом приговора обвиняемому.

Согласно материалам дела, хозсуд в июне 2017 года отказал НАБУ, однако апелляционный, а затем и Верховный суд в апреле 2018 года по иску бюро признали сделку недействительной.

Речь идет о сделке на 172,48 млн грн между ЗЗФ и подконтрольным государству "Запорижжяоблэнерго", деятельность руководства которого расследует НАБУ - так называемое дело "Энергомережи".