Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, ссылаясь на информацию руководителя ожогового центра больницы неотложной помощи.
По ее словам, в Харьков уже доставили шестерых пострадавших.
По данным пресс-секретаря Харьковской облгосадминистрации Ксении Яриковой, двух травмированных доставили в Дергачевскую больницу, остальных направляют в Харьков.
"У пострадавших преобладают ожоги. Например, в двух они составляют около 60% тела. У остальных - царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число выявленных погибших", - сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта, пишет Сегодня.
Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.
По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.