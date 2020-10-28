Взрыв под Харьковом: пострадавшие получили ожоги и контузии, состояние двоих - критическое. ФОТОрепортаж

В результате взрыва на газоперерабатывающей станции на Харьковщине два человека находятся в критическом состоянии, еще двое - в крайне тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспильне", об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко, ссылаясь на информацию руководителя ожогового центра больницы неотложной помощи.

По ее словам, в Харьков уже доставили шестерых пострадавших.

По данным пресс-секретаря Харьковской облгосадминистрации Ксении Яриковой, двух травмированных доставили в Дергачевскую больницу, остальных направляют в Харьков.

"У пострадавших преобладают ожоги. Например, в двух они составляют около 60% тела. У остальных - царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число выявленных погибших", - сообщил руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта, пишет Сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв на газоперерабатывающей станции под Харьковом: два человека погибли, девять получили различные травмы, - полиция. ФОТО

Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.



















Фото: Суспильне