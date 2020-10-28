Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык
Об этом сказано в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Гневная реакция общества на унижение женщины, обратившейся на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте надеть защитные маски, не останется без моего внимания как уполномоченного. Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали. Равнодушие водителя маршрутного автобуса, как и некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов, возмущает", - заявил Креминь.
Он обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать на случившееся.
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"Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и о порядке на маршрутных линиях", - добавил он.
Кроме того, Креминь попросил Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть из маршрутного автобуса, и принять по отношению к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.