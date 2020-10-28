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Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык

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Языковой омбудсмен Креминь призывает руководство Славянска отреагировать на то, что женщину выгнали из маршрутки за украинский язык
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывает руководство города Славянск принять безотлагательные меры оперативного реагирования на факт унижения женщины в общественном транспорте из-за обращения на украинском языке.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Гневная реакция общества на унижение женщины, обратившейся на украинском языке к пассажирам в общественном транспорте надеть защитные маски, не останется без моего внимания как уполномоченного. Унижение из-за применения государственного языка - это падение общественной морали. Равнодушие водителя маршрутного автобуса, как и некоторых чиновников, которые больше заняты местными выборами, чем исполнением законов, возмущает", - заявил Креминь.

Он обратился к руководству города Славянск с требованием отреагировать на случившееся.

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"Перевозчик и водитель должны заботиться как о здоровье и безопасности пассажиров, так и о порядке на маршрутных линиях", - добавил он.

Кроме того, Креминь попросил Национальную полицию Украине идентифицировать лиц, которые травили женщину, применяли силу, пытаясь вытолкнуть из маршрутного автобуса, и принять по отношению к ним меры, предусмотренные действующим законодательством Украины.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Паскуди малороські!
  • Ksenia VB
    Та це потрібно на всеукраїнському рівні вирішувати.
  • антиватник черниговский
    да кто там будет реагировать? они там ватные все
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