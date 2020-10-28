4G есть на всех станциях столичного метрополитена, кроме одной, - Минцифры
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На 45 из 46 станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G. Покрыта почти вся столичная "подземка".
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция "Теремки", на которой 4G появится к концу декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуются почти 300 тыс. абонентов всех трех операторов
Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в "подземке" более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве.
Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.