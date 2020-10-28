Кабмин решил полностью перейти на электронный документооборот

Кабинет Министров на первом онлайн-заседании решил, что с 15 ноября правительство полностью перейдет на электронный документооборот.

Такое решение правительство приняло на заседании 28 октября, передает Цензор.НЕТ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время заседания отметил, что открыть путь к полноценному электронному документообороту предлагается с 15 ноября, а не с 1 ноября, как было в проекте решения сначала.

"Сегодняшним решением мы по сути вводим возможность правительства, министров, обрабатывать нормативно-правовые акты в электронном документообороте. У нас уже почти 90-95% прорабатывались через электронных документооборот, но всегда были нормативно-правовые акты, которые занимают много бумаг, (требуют) много правок и копий. По сути, с 15 ноября будет возможность использовать специальный модуль нашего документооборота – и уже согласовывать все нормативно-правовые акты в электронном виде. Прошу поддержать. Это экономия бюджетных средств, экономия времени и вообще правильное решение для ускорения нашей работы", - отметил Федоров.

Позже глава Минцифры сообщил в Telegram, что постановление о возможности согласовывать нормативно-правовые акты с помощью электронного документооборота приняли.

"Это был последний шаг к 100% отказу от бумаги в работе внутри Кабинета Министров", - отметил Федоров.

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