Тела погибших от взрыва на газораспределительном пункте под Харьковом до сих пор под завалами, - Аваков
Об этом на заседании правительства сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"В Харьковской области в Дергачевском районе на газораспределительном пункте произошел взрыв. Вследствие этого, к сожалению, погибли 2 человека, тела сейчас под завалами, есть и другие пострадавшие. Этих людей госпитализировали в больницу", - сообщил глава МВД.
Напомним, на территории газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв природного газа. По состоянию на 13:30 пожар был ликвидирован. В результате происшествия по уточненным данным погибли 2 человека, еще 9 в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Харькова и области.
По факту взрыва полиция открыла уголовное производство.
Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил Министерство энергетики контролировать ситуацию, а ГСЧС - докладывать относительно ликвидации последствий происшествия.