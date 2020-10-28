Шмыгаль назвал "манипуляцией" информацию о передаче 61,5 млн для онкобольных на дороги

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о якобы перенаправлении на ремонт дорог 61,5 млн гривен, предусмотренных для программы Минздрава по борьбе с онкозаболеваниями.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду, 28 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"К сожалению, вчера в СМИ была распространена манипуляция о том, что якобы средства, которые предусматривались для онкобольных, ушли на дороги ... Во первых, в 2020 году выделено рекордное количество средств на лечение онкобольных. Всего на 40% больше, чем в прошлом году, и в два раза больше, чем в 2018 году", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин перераспределил 62 млн грн из программы диагностики онкозаболеваний на строительство дорог Львовщины.

В Минэкономики отмечают, что решение о перераспределении было принято на основании мониторинга реализации проекта в 2020 году (за 8 месяцев этого года было использовано лишь 0,4% от выделенной суммы) и невозможности его выполнения в этом году.

Все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией по вопросам государственных инвестиционных проектов, которая состоит из 8 членов правительства и 17 народных депутатов членов Комитета ВР по вопросам бюджета. Последнее заседание Комиссии состоялось 29 сентября 2020.