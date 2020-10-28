В России испытывавшие вакцину добровольцы заболели коронавирусом

COVID-19 диагностирован у нескольких добровольцев, на которых испытывали российскую вакцину от этого вируса.

Об этом сообщил Директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство РИА "Новости".

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – сказал он.

Он уточнил, что половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.

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По словам Гинцбурга, жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.