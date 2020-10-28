Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи"

Кабинет Министров Украины возложил на Национальную полицию задачу по выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в положение о Национальной полиции", которым предлагает дополнить его заданиями: по выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток; по принятию мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом; по принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств", - рассказал Мокан.

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Кроме того, на Нацполицию возложены задачи по осуществлению разминирования оперативного характера (выявление, обезвреживание, уничтожение взрывчатых предметов).

Кроме того, определено, что глава Нацполиции может дополнять перечень соответствующих функций задачами по обеспечению предоставления женщинам и мужчинам равных прав и возможностей, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в своей деятельности.