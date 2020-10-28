Кабмин разрешил ввозить товары военного назначения, которые составляют государственную тайну

Кабмин принял постановление об изменениях в нормативные документы по вопросам экспортного государственного контроля.

Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Изменения, которые предлагается ввести проектом постановления, направлены на предоставление государственному заказчику по государственному оборонному заказу полномочий на право осуществление импорта товаров военного назначения и товаров, содержащих сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, реализация постановления не потребует финансирования из государственного или местного бюджетов. Документ был согласован со всеми причастными министерствами и ведомствами.

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