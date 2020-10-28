Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление судей Конституционного Суда.
"Конституционный Суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия", - говорится в сообщении.
"Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа", - добавили судьи.
В КС отметили, что "несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы относительно их уголовного преследования, Конституционный Суд Украины и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина".
"Решением собрания судей Конституционного Суда Украины Главе КСУ Тупицкому А.Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации", - подытожили в КС.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по делу по представлению 47 народных депутатов Украины, отменив статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Решение вступает в законную силу с момента его принятия.