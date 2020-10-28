ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн

Окружной административный суд Киева запретил Офису генерального прокурора совершать действия, связанные с обеспечением международного розыска и возможной экстрадиции подозреваемой по делу, расследуемому НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Своими действиями судьи ОАСК фактически вмешались в деятельность работников правоохранительных органов при осуществлении досудебного расследования путем блокирования розыска, а также возможного задержания и экстрадиции подозреваемой в нанесении более 93 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", отметили в ведомстве, добавив, что "компетенция административных судов - это рассмотрение дел в сфере административных и общественных отношений, а не оценка процессуальных действий следователей в уголовном производстве".

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По информации НАБУ, речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которую в апреле 2020 объявили в международный розыск.

"В ответ подозреваемая обратилась к ОАСК с иском, в котором попросила суд среди прочего запретить ОГП совершать действия, связанные с ее поиском и возможной экстрадицией до окончания рассмотрения дела. 23 октября 2020 ОАСК принял решение, которым вышел за пределы своих полномочий, и вмешался в уголовный процесс.

Решение ОАСК противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому НАБУ его обжалует", - говорится в сообщении.

Ранее цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ уведомило о подозрении 4 причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу (экс-нардепа Александра Грановского. - Ред.) Ольге Ткаченко. Ее и еще трех человек подозревают в нанесении 93,3 миллионов гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод". Кроме Ткаченко, сообщение о подозрении получили: заместитель директора АО "Одесский припортовый завод"; начальник отдела АО "Одесский припортовый завод"; владелец офшорки-участника коррупционной схемы. Следствие установило, что Ткаченко как доверенное лицо Грановского организовала схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения офшоний компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных", - заявлял экс-нардеп Сергей Лещенко.