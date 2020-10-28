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ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн

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ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн
Окружной административный суд Киева запретил Офису генерального прокурора совершать действия, связанные с обеспечением международного розыска и возможной экстрадиции подозреваемой по делу, расследуемому НАБУ и САП.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Своими действиями судьи ОАСК фактически вмешались в деятельность работников правоохранительных органов при осуществлении досудебного расследования путем блокирования розыска, а также возможного задержания и экстрадиции подозреваемой в нанесении более 93 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод" (99,57% принадлежат государству)", отметили в ведомстве, добавив, что "компетенция административных судов - это рассмотрение дел в сфере административных и общественных отношений, а не оценка процессуальных действий следователей в уголовном производстве".

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По информации НАБУ, речь идет о доверенном лице народного депутата Украины VIII созыва, которую в апреле 2020 объявили в международный розыск.

"В ответ подозреваемая обратилась к ОАСК с иском, в котором попросила суд среди прочего запретить ОГП совершать действия, связанные с ее поиском и возможной экстрадицией до окончания рассмотрения дела. 23 октября 2020 ОАСК принял решение, которым вышел за пределы своих полномочий, и вмешался в уголовный процесс.

Решение ОАСК противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому НАБУ его обжалует", - говорится в сообщении.

Ранее цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ уведомило о подозрении 4 причастных к преступной схеме, причинившей ОПЗ ущерб в 93,3 млн грн.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей помощнице в парламенте и доверенному лицу (экс-нардепа Александра Грановского. - Ред.) Ольге Ткаченко. Ее и еще трех человек подозревают в нанесении 93,3 миллионов гривен ущерба АО "Одесский припортовый завод". Кроме Ткаченко, сообщение о подозрении получили: заместитель директора АО "Одесский припортовый завод"; начальник отдела АО "Одесский припортовый завод"; владелец офшорки-участника коррупционной схемы. Следствие установило, что Ткаченко как доверенное лицо Грановского организовала схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения офшоний компании Newscope Estates Limited по ценам ниже рыночных", - заявлял экс-нардеп Сергей Лещенко.

ОАСК запретил Офису генпрокурора санкционировать международный розыск помощницы экс-нардепа Грановского, подозреваемой в нанесении ОПЗ ущерба на 93 млн 01

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    товарищ, скажите, это то самое, которое на пожизненное ?
    а судьи послали ЗЕ ?

    "а не все ли равно ?"
  • Gennadiy Golitsin
    Просто трудно представить,чтобы хоть в одной из стран ЕС,в который якобы мы стремимся,суды могли вот просто так."от фонаря",выносить решения об освобождении от уголовного преследования...там бы целыми судейскими коллективами эти "окружные.печерские.соломенские...суды" сели бы на пожизненное..вот поэтому Украине постоянно дают "отвод" с рассмотрением возможности стать членом ЕС.
  • Да-это-я
    Мені здається, що з стану ШОК, він не виходить вже півтора року.

    Кокс до добра не доводить.
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