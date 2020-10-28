Полиция задержала мужчину, из-за которого в Кривом Роге сошел с рельсов поезд

Правоохранители задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога", - написал Жмак.

По его словам, сейчас мужчина дает показания.

Он также добавил, что на путях продолжаются восстановительные работы – уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.

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Как сообщалось, по данным Нацполиции,14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов во время движения на окраине города Кривой Рог Днепропетровской области ночью.