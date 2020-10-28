Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области
2 9284
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Хмельницкой области.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Игорь Вуив освобожден от должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области, вместо него президент назначил Тараса Цюцюру.
Вуив был начальником Управления СБУ в Хмельницкой области с января 2010 года. Цюцюра ранее был заместителем начальника управления СБУ в Волынской области.