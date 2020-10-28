Лубкивский не согласился стать спикером делегации Украины в ТКГ: Рассматриваю другой формат участия в процессе реинтеграции оккупированных территорий

Дипломат и бывший советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский не согласился стать спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Лубкивский сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в Трехсторонней Контактной Группе в качестве спикера. Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису Президента за их предложение. Однако, в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым, я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскости на основе, среди прочего, и Балканского опыта", - говорится в сообщении.

По словам Лубкивского, он "готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками в пользу Украины и украинского народа".

"После выздоровления я завершу консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - подытожил дипломат.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спикером украинской делегации в ТКГ станет Маркиян Лубкивский.

Сам Лубкивский заявил, что ему нужно время, чтобы определиться.

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