На Одесчине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан пограничник, - ГПСУ. ФОТО

Сегодня в селе Выпасное, что в Одесской области, на взятке задержан пограничник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Инспектор пограничной службы "Староказачье" Белгород-Днестровского пограничного отряда требовал от гражданского лица взятку в сумме 1000 долларов за непривлечение к установленной законом ответственности и содействие в незаконном перемещении через государственную границу 50 ящиков сигарет.

Пограничника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом".

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, по результатам которых задержанному военнослужащему сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления. Запланировано обращение в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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