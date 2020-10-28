Журналистам "Слідство.Інфо" восстановят аккредитацию, - глава пресс-службы аппарата ВР Кармелюк

Представителям агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" восстановят аккредитацию в украинском парламенте, которой ее лишили.

Об этом заявляет руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы восстановим им аккредитацию. Какие проблемы!" - сказала Кармелюк агентству в среду.

Она рассказала, что комитет по свободе слова рекомендовал лишить аккредитации 19 изданий, не предоставивших пресс-службе информацию о своих публикациях о деятельности парламента, в их число попало и "Слідство.Інфо".

"Мы просим СМИ прислать нам сведения о публикациях в любом удобном для них виде", - отметила Кармелюк, подчеркнув, что достаточно информации об 1-3 публикациях.

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По ее словам, за весь предыдущий созыв парламента было аккредитовано 6 тысяч журналистов из 370 изданий, а только в этом году - уже 3 тысячи из 512. Кармелюк отметила, что заявки для аккредитации СМИ часто подают не на одного-двух человек, а на 20.

"У нас не регламентировано ни законом, ни положением количество людей, которые могут быть аккредитованы, поэтому периодически пресс-служба мониторит сайты изданий, журналисты которых аккредитованы в Верховной Раде и если нам кажется, что какие-то издания ничего не писали о деятельности парламента, то после года работы посылаем "письма счастья" таким изданиям. Из 22-х 19 не прислали ответов. На основании этого мы написали письмо в комитет и попросили рассмотреть нашу просьбу и лишить аккредитации те издания, которые не освещают работу парламента", - рассказала Кармелюк.

По ее словам, письмо с просьбой о подтверждении материалов о деятельности Верховной Рады "Слідство.Інфо" возвратилось, поскольку был указан неправильный адрес. Она напомнила, что аккредитованные СМИ также должны предоставлять информацию в пресс-службу в случае изменения своего адреса.