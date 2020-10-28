"Минобороны согласовывает последние штрихи контракта с ГП "Антонов" по закупке самолетов АН-178", - Уруский

Министерство обороны Украины согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" по закупке самолетов АН-178, а в следующем году предусматривается закупка самолетов АН-74 для потребностей Минобороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интефракс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

"Долгое время мы относились к финансированию Вооруженных сил Украины по остаточному принципу, и это, в конце концов, привело к такому состоянию нашей авиационной техники, в которой находятся Воздушные силы Украины. Правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправлять. Могу доложить, что уже сегодня Министерство обороны согласовывает последние штрихи контракта с государственным предприятием "Антонов" по закупке самолетов Антонов-178. А в следующем году предусматриваем закупить по контракту также с авиационной промышленностью Украины самолеты АН-74, также для потребностей Министерства обороны", - отметил вице-премьер.

В то же время вице-премьер отметил, что несмотря на то, что ситуация с обеспечением авиационной техникой Вооруженных сил Украины является неудовлетворительной, это не означает, что те самолеты, которые находятся сегодня на вооружении и в боевом составе ВСУ, не могут быть эксплуатированы.

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"Все они при условиях проведения соответствующих ремонтов, модернизации, соблюдения всех правил, которые должны осуществляться при эксплуатации боевой техники, в частности авиационной, могут быть использованы в наших Вооруженных силах", - добавил Уруский.

По его словам, модель самолета Ан-26Ш, который потерпел крушение под Чугуевом (Харьковская обл.), не является новой, но опыт эксплуатации этих самолетов свидетельствует о том, что они являются достаточно надежными.

"Если выполнять все эксплуатационные требования, которые существуют к этим самолетам, они могут еще определенное время служить, в том числе для нужд Вооруженных сил. У нас эти самолеты есть не только в Вооруженных силах, но и в гражданской авиации используются", - подчеркнул Уруский.

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