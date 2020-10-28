Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Ющенко

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании уволил заместителя министра инфраструктуры Олега Ющенко по его собственному желанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Кроме этого, правительство согласовало досрочное прекращение полномочий главы правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лики Украины" Ольги Полищук.

Также Кабмин согласовал назначение Натальи Голенко заместителем главы правления этого общества и возложил на нее исполнение обязанностей главы правления.

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