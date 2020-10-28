Госдума РФ предлагает запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию, Путин поддержал идею

В России могут законодательном уровне запретить сравнивать действия коммунистического СССР и нацистской Германии. Президент государства-агрессора Владимир Путин одобрил эту идею.

С инициативой запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию выступила председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Ямпольская заявила, что в России публикуются книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии.

"Я считаю, что если редакторам в наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать такие пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право усиливать закон, когда речь идет об осквернении нашей памяти ", - заявила Ямпольская.

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Путин согласился с инициативой Ямпольской. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал Путин.

Ранее Путин называл переписыванием истории заявление Европарламента, в которой ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, который заключил с ней так называемый пакт Молотова-Риббентропа.

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