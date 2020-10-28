Вакцинация от COVID-19 может начаться уже в апреле 2021 года, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен

В Европейском Союзе прогнозируют, что вакцинация от коронавируса может начаться уже апреле 2021 года и указывают, что рост пандемии можно остановить в случае соблюдения всеми уже известных мер предосторожности – носить маску, держать расстояние, мыть руки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом 28 октября в ходе видео-пресс-конференции заявили президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее специальный советник Питер Пиот. Господин Пиот - бельгийский микробиолог, известен исследованиями вируса Эболы и спида. В 1976 году он помог открыть вирус Эболы, был первопроходцем в изучении СПИДа, занимал ведущие позиции в ООН и ВОЗ, в настоящее время занимает должность директора Лондонской школы гигиены.

Во вступительном слове президент ЕК констатировала, что "ситуация очень серьезна во всех странах-членах". "Вирус быстро распространяется по Европе. Мы уже глубоко находимся во второй волне. Состоянием на сегодня в Европе заражено более 1.1 млн. человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в последующие 2-3 недели", - сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии считает, что "в настоящее время мы сражаемся в двумя врагами – коронавирусом как таковым и усталостью от него".

"Люди все больше и больше пресыщены мерами, предпринимаемыми для борьбы с вирусом, они платят очень высокую цену – социальную и экономическую. Меры, ограничивающие личную свободу, оказали влияние на психику многих, но сейчас не время, чтобы ослабить эти меры. Ситуация очень серьезна, но мы можем ее изменить, замедлить распространение вируса", - уверена президент ЕК.

Фон дер Ляйен считает, что до тех пор, пока не будет вакцины, "все могут и должны сделать свой вклад".

"То что мы должны сделать – просто: мы должны носить маски, мыть руки и избегать толпы, тесного контакта и закрытых помещений с плохим проветриванием. Только защищая себя и друг друга, мы сможем снизить распространение вируса, что в свою очередь уменьшит негативные последствия на нашу жизнь", - продолжила она.

При этом президент ЕК констатировала, что сейчас в ЕС лучше подготовлены, чем весной".

"Работники здравоохранения теперь знают больше о заболевании, мы знаем больше, как лечить больных, граждане лучше проинформированы, а правительства получили опыт и знания после того, что произошло весной", - отметила фон дер Ляйен.

Говоря о вакцинировании, она сообщила, что три из них находятся на заключительной стадии проверки.

"По оптимистическому сценарию мы можем ежемесячно поставлять от 20 до 50 млн доз для граждан Европы, поставки могут начаться уже в апреле. Со всеми компаниями – кандидатами на производство вакцин, с которыми есть договоренности, в 2021 году у нас может быть 1.2 млн доз вакцин. Конечно, мы знаем, что не каждый кандидат будет успешным, но мы сможем вакцинировать 700 млн людей, это больше, чем необходимо в ЕС", - прогнозировала президент ЕК.

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Специальный советник также считает, что "ситуация очень серьезна и будет еще хуже, если мы не предпримем срочно более серьезных мер".

"Будущее действительно в наших руках. На прошлой неделе смертность от коронавируса увеличилась на 1/3, чем это было раньше – тысяча европейцев умирает от вируса ежедневно. Хорошая новость заключается в том, что риск умереть, когда вас госпитализировали, снизился на половину по сравнению с весной, потому что мы получили опыт и достигли прогресса в лечении. COVID - это не просто простуда, все больше и больше людей страдают от долгосрочных последствий. Это то, что останется с нами на достаточно долгое время", - уверен он.

Пиот сообщил, что состоянием на сегодня на испытании находится 11 вакцин. "Я надеюсь, что до конца года мы будем знать, на сколько они эффективны. Благодаря договоренностям с компаниями, которые занимаются разработкой этих вакцин, все граждане будут иметь доступ к этим вакцинам. Тем не менее, мы должны гарантировать, что вакцина эффективна и безопасна. Это значит, что мы должны увидеть, что они защищают, для чего необходимо клиническое тестирование, к которому привлечено 30-60-100 тысяч людей, и мы должны гарантировать, что она защищает всех, включая пожилых, которые наиболее уязвимы и могут умереть", - детализировал он.

При этом ученый вынужден был констатировать, что неизвестно, на какой период вакцина сможет обеспечить иммунитет. "Мы не знаем, как долго будет длиться иммунитет – год, пять, десять, до конца дней – мы этого просто не знаем", - отметил Пиот.

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