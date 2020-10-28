Разумков поручил пресс-службе ВР срочно пересмотреть решение о лишении журналистов аккредитации
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний, передает Цензор.НЕТ.
"Находясь с визитом в Германии, мы с удивлением узнали о предложении пресс-службы Аппарата Верховной Рады Украины о лишении некоторых СМИ аккредитации в Верховную Раду. Понимая важность беспристрастного и объективного освещения работы Верховной Рады, Дмитрий Разумков предоставил срочное поручение пресс-службе Аппарата Верховной Рады Украины пересмотреть и принять взвешенное решение относительно перечня СМИ и оснований освобождения от аккредитации. Подчеркивая, что журналисты таких проектов, как например, "Слідство.Інфо" имеют неоспоримое право доступа к первоисточникам в парламенте и гарантированное право на журналистскую деятельность", - сообщила Туний позицию Разумкова.
Как сообщалось, журналистов 22 СМИ лишили возможности посещать заседания ВР. Среди СМИ, которых лишили аккредитации, оказались "Слідство.Інфо", "Громадське телебачення Донбасу", газета "Ник Вести".