Массовые фальсификации на выборах зафиксированы в Васильковском районе Киевщины, - полиция

Полиция Киевской области получила множество сообщений о нарушениях при проведении голосования и подсчете голосов на местных выборах. Больше всего таких сообщений поступило из Васильковского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

По фактам нарушения избирательного законодательства в Васильковском районе открыли 15 производств и задержали 10 человек.

"Так, работники полиции в день голосования остановили автобусы с пассажирами, которые участвовали в так называемых "каруселях", голосуя за одного из кандидатов на главу Васильковской ОТГ. Также правоохранители задержали лиц, организовавших подкуп избирателей, установили злоумышленников, причастных к фальсификации избирательной документации", - сказано в сообщении.

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Четверым гражданам сообщили о подозрении в организации подкупа, еще двоим - подделке, похищении или уничтожении избирательной документации.

"Еще одно чрезвычайное происшествие произошло на одном из участков района, где неизвестные с целью срыва выборов отключили электроснабжение. Несмотря на трудности, полицейские оперативно обеспечили обесточенный участок генератором, чтобы обеспечить беспрепятственное волеизъявление граждан", - добавили в полиции.

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