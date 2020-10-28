На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря. ФОТО

В Ривненской области пограничники выявили подпольный цех по переработке нелегального янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня правоохранители провели санкционированный обыск в одном из домовладений села Соломиевка, который находится в контролируемом пограничном районе Ривненской области. Были обнаружены и изъяты 17 кг обработанного сырца янтаря, 3 кг самоцвета в готовых изделиях, а также средства и оборудование для обработки "солнечного камня".

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Обыск проходил в рамках уголовного производства по ст. 240-1 УК Украины "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря", в соответствии с постановлением Сарненского районного суда.

Следственные действия продолжаются.

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