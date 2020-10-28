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На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря. ФОТО

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В Ривненской области пограничники выявили подпольный цех по переработке нелегального янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 01

Сегодня правоохранители провели санкционированный обыск в одном из домовладений села Соломиевка, который находится  в контролируемом пограничном районе Ривненской области. Были обнаружены и изъяты 17 кг обработанного сырца янтаря, 3 кг самоцвета в готовых изделиях, а также средства и оборудование для обработки "солнечного камня".

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 02

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Обыск проходил в рамках уголовного производства по ст. 240-1 УК Украины "Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря", в соответствии с постановлением Сарненского районного суда.

На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря 03

Следственные действия продолжаются.

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Топ комментарии

  • Reagan Bush
    Это просто бизнес,мрази своими дикими налогами и безбашенными взяточниками в податковой и держпраци загнали даже самый невинный бизнес в подполье,чистенькие у нас только банкиры и те кто сидит на тарифах,все остальные нагло грабят державу и уклоняются от налогов.
  • саша паламарчук
    Цей цех знаходився під особистим контролем найвеличнішого.
  • саша паламарчук
    Бо єго наймокрєйшейство сцикун перший криворожський сказало, що він поборов бурштинову мафію, тобто цей цех його. На Ривненщине пограничники выявили подпольный цех по обработке янтаря - Цензор.НЕТ 241
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