НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Об этом председатель НАПК Александр Новиков зявил в комментарии УП после ознакомления с решением КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте. - Ред).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - уверен Новиков.

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Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Отметим, что по состоянию на 18:15 реестр доступен.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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