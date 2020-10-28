ОПЗЖ заявляет, что у них крадут голоса в Киеве в пользу Пальчевского

Политическая партия "Оппозиционноая платформа - за жизнь" заявляет о том. что у нее крадут голоса на местных выборах в пользу партии "Победа Пальчевского".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Киевского избирательного штаба "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В тексте заявления отмечается: "Сейчас на многих избирательных участках Киева идет массовая фальсификация результатов голосования. Участковые избирательные комиссии открыто переписывают голоса, отданные за Оппозиционную платформу - за жизнь" в пользу других политических сил.

В частности, на участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов "ОП-ЗЖ" в пользу партии "Перемога Пальчевского". Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОП-ЗЖ, оказались теперь приписаны "Перемоге Пальчевского".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от членов избирательный комиссий прекратить попытки преступным путем изменить выбор киевлян. Напоминаем, что за совершенное преступление придется отвечать по всей строгости закона.

Мы обращаемся к представителям правоохранительных органов, средств массовой информации с призывом предотвратить фальсификации выбора киевлян. В Киевсовете нет места ворам голосов избирателей!"



