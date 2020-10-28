Кабмин согласовал увеличение аппарата Минобороны на 65 человек
Соответствующее решение принято сегодня, 28 октября, на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проект постановления ... разработан Министерством обороны с целью увеличения численности аппарата Минобороны для осуществления координации задач в сфере связи и информатизации; организации деятельности по направлению внедрения и развития новейших информационных технологий процессов и цифровизации в сфере обороны; координации и контроля над созданием и внедрением единой автоматизированной системы управления ВСУ, информационной инфраструктуры, информационных систем различного функционального назначения, развития систем технической защиты информации и технических средств охраны, программного и аппаратного обеспечения, которые разрабатываются и приняты на вооружение или предоставляются Вооруженным силам в рамках международной технической помощи, в том числе на проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что реализация этого постановления не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Расходы будут осуществляться средствами государственного бюджета на текущий год в пределах расходов, предусмотренных для Минобороны по бюджетной программе КПКВК 2101010 "Руководство и военное управление Вооруженными силами Украины" в связи с наличием вакантных должностей сотруднмков аппарата.