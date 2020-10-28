На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Участники консультаций в Трехсторонний контактной группе договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда/выезда - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.
Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заверил о готовности Украины открыть оба КПВВ в определенную дату. 6 ноября он посетит эти контрольные пункты для завершения организационных вопросов. Резников также пригласил представителя ОБСЕ Хайди Грау посетить КПВВ совместно.
"Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом", - говорится в сообщении.