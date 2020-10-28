Кравчук предложил при участии Украины, России и ОБСЕ разработать план по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил в течение недели подготовить с участием представителей Украины, России и ОБСЕ план действий с целью разблокирования переговоров ТКГ и дальнейших шагов по выполнению Минских договоренностей.