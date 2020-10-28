ЦИК зарегистрировала нардепа "Голоса" Шараскина

28 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Андрея Шараскина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, является руководителем ООО "Театральная компания Андрея Шараскина". Шараскин (позывной Богема) является украинским добровольцем, ученым, режиссером и актером.

В 2014-2016 годах принимал участие в АТО на Донбассе, с 2016 года был заместителем командующего "Украинской добровольческой армии" по общественно-политическим вопросам. За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и медаль "Участник контртеррористической операции". Также имеет знак отличия министра обороны "Знак почета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместо сложившего мандат Вакарчука нардепом от "Голоса" станет ветеран-доброволец Андрей Шараскин (Богема)

В Верховной Раде Шараскин займет место Святослава Вакарчука.